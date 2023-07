EU onderzoekt Ozempic na meldingen van zelfmoordgedachten

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt of er een verband is tussen het gebruik van afslankgeneesmiddelen zoals Ozempic, Saxenda en Wegovy en suïcidale gedachten. Het onderzoek komt na 150 meldingen van zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging in IJsland.

Ozempic, en ook Saxenda en Wegovy, zijn bedoeld als diabetes medicatie, maar mensen lijken er in korte tijd tientallen kilo's van af te vallen. Het medicijn verlaagt de bloedsuikerspiegel. De vraag naar de medicijnen is groot: zo'n 20 miljoen mensen gebruiken het, met wereldwijde tekorten als gevolg.

Nieuwe bijwerking

Ozempic is net als Wegovy een product van pharmaceut Novo Nordisk. Wegovy wordt voorgeschreven voor patiënten met overgewicht en Ozempic voor patiënten met diabetes type 2. Het bedrijf ontkent in Amerikaanse media dat er een verband bestaat tussen zelfmoordgedachten en de medicijnen. "Patiëntveiligheid is een topprioriteit."

Ook het EMA schrijft in een verklaring dat het nog niet duidelijk is of de gemelde gevallen in IJsland verband houden met de geneesmiddelen zelf of met onderliggende aandoeningen van de patiënt of andere factoren. "De toetsing vindt plaats in het kader van een signaalprocedure. Een signaal is informatie over een nieuwe bijwerking die mogelijk wordt veroorzaakt door een geneesmiddel of een nieuw aspect van een bekende bijwerking die verder onderzoek rechtvaardigt", schrijft het geneesmiddelenagentschap.