Omtzigt niet naar BBB, binnen enkele weken besluit over zijn toekomst

Kamerlid Pieter Omtzigt sluit zich niet aan bij de BBB. Dat laat zijn woordvoerder weten. Binnen enkele weken zal hij besluiten of hij met een eigen partij aan de verkiezingen gaat meedoen.

Eerder liet Omtzigt al weten dat hij niet terug wil naar het CDA. In 2021 stapte hij uit die partij nadat er in het prille begin van de formatie van kabinet Rutte-IV over zijn positie was gesproken. Die kwestie - "positie Omtzigt, functie elders" - houdt de Haagse gemoederen tot de dag van vandaag bezig.

Na een burn-out ging Omtzigt verder als onafhankelijk Kamerlid. Vorige maand begon hij aan een tour door het land, waarin hij geïnteresseerden opriep om met concrete voorstellen te komen om maatschappelijke problemen op te lossen.

Toeslagenaffaire

Omtzigt kreeg grote bekendheid door het boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire, samen met oud-SP-Kamerlid Renske Leijten. In een boek deed hij in 2021 voorstellen om het vertrouwen tussen de overheid en de burgers te herstellen.

Het Kamerlid wil nog een paar weken de tijd nemen om te bepalen of hij een eigen partij begint of uit de politiek stapt. Hij heeft een grote achterban en sommige opiniepeilingen voorspellen dat hij behoorlijk wat zetels zou kunnen halen.