Volgende partijleider van het CDA mag niet het kabinet in

De volgende partijleider van het CDA moet geen minister worden, maar voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. Dat heeft de partijtop besloten. Scheidend politiek leider Wopke Hoekstra ging na de vorige verkiezingen wel het kabinet in als minister van Buitenlandse Zaken en dat kwam hem op kritiek te staan, omdat hij hierdoor niet zichtbaar genoeg was als CDA-leider.

Leden van de partij kunnen de komende dagen solliciteren voor de functie van lijsttrekker en dus tevens politiek leider. Na gesprekken presenteert het bestuur half augustus één kandidaat. Ook hier doet het CDA het anders dan de vorige keer, toen er een veelbesproken interne lijsttrekkersverkiezing werd gehouden nadat het bestuur verschillende kandidaten had aangedragen.

In de evaluatie werd geconcludeerd dat die verkiezing (die Pieter Omtzigt nipt verloor van Hugo de Jonge) tot wantrouwen had geleid en persoonlijke verhoudingen had beschadigd. Een lijsttrekkersverkiezing is overigens dit keer niet uitgesloten; er kunnen zich tot eind augustus tegenkandidaten melden. Als dat gebeurt, komt er een digitale stemming.

'Nieuw elan'

Genoemd als kanshebbers voor de nominatie worden de Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontenbal en de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk. Ook de naam van oud-staatssecretaris Mona Keijzer viel de afgelopen dagen, maar zij heeft tegen De Telegraaf gezegd geen interesse te hebben.

In de vandaag gepubliceerde profielschets staat dat de lijstrekker "nieuw elan" moet hebben. Ook Hoekstra en scheidend fractievoorzitter Pieter Heerma hebben de afgelopen dagen al gezegd dat het tijd is voor een nieuwe generatie binnen het CDA.

In de profielschets van de lijsttrekker staat dus ook dat de lijsttrekker "de beoogd fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie" is. Alleen als de partij de grootste wordt en de premier mag leveren, kan daarvan worden afgeweken. Dat het CDA de grootste wordt, is gezien de peilingen op dit moment niet waarschijnlijk.

Niet op de kieslijst

Het CDA gaat ondertussen ook op zoek naar de andere kandidaten voor de kieslijst. Geïnteresseerden daarvoor kunnen zich nog tot eind juli melden. Naast de huidige fractievoorzitter Heerma heeft Kamerlid René Peters ook al aangegeven niet opnieuw kandidaat te zijn. Hoekstra en De Jonge willen ook niet op lijst voor de verkiezingen, die zeer waarschijnlijk in november worden gehouden.

Het CDA verloor bij de laatste verkiezingen in 2021 vier zetels en kwam toen uit op vijftien. Door het vertrek van Pieter Omtzigt niet lang daarna bleven er 14 zetels over.