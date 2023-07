Vanavond op tv: Dilan Yesilgöz wil VVD-leider worden • Hoe in Odessa het leven doorgaat • VanMoof legt productie stil

Dilan Yesilgöz wil Rutte opvolgen als VVD-leider

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz wil de nieuwe lijsttrekker van de VVD worden. Op Twitter zegt ze "graag de verantwoordelijkheid te nemen om ons land nog mooier te maken". We spreken met SP-kamerlid Peter Quint, die veel met haar optrok toen ze beiden werkten als raadslid in Amsterdam. Politiek duider Arjan Noorlander vertelt over Yesilgöz' carrière tot nu toe in Den Haag.