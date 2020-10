Surrealistische topper in Italië: veld blijft leeg bij Juventus-Napoli

Maar Napoli bleef in Napels en ondertussen deed Juventus op haar sociale mediakanalen alsof er niets aan de hand was. De opstelling werd op Twitter gezet, net als foto's van de aankomst van de spelers.

Als reactie dreigde de Serie A met een reglementaire 3-0 nederlaag. Volgens de competitieleiders staat in de reglementen dat in geval van coronagevallen binnen een selectie, de andere spelers wel gewoon kunnen spelen indien zij negatief zijn gebleken bij een test.

De reden van de afwezigheid van Napoli was een dag eerder al bekend: op advies van de lokale autoriteiten weigerde de club af te reizen naar Turijn. Waarom? Napoli telt drie met corona besmette spelers, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De autoriteiten van de gezondheidsdienst in Napels gaven de club daarom het advies met het hele team in quarantaine te gaan.

Wat de consequenties zijn van het thuisblijven van Napoli is nog niet bekend. Volgens eerdere berichten zou Juventus een reglementaire 3-0 overwinning toegekend krijgen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Want als Juventus gewoon bij de wedstrijd zou verschijnen, zou het duel dus volgens de Serie A eindigen in een reglementaire 3-0 zege voor de club uit Turijn.

De spelers van Juventus verschenen voor 20.45 nog even op het veld, maar bleven daarna in hun trainingspak in de catacomben wachten. In de tussentijd gebeurde er op het veld niets.

Behalve dat er na een minuut of twintig plots muziek klonk uit de speakers. De fans zaten in afwachting van nieuws vooral op hun smartphone te kijken.