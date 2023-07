Badmeesters in Zeeuwse plaatsen gaan bodycams dragen tegen overlast

Badmeesters van de zwembaden in Axel en Sas van Gent en de andere openluchtbaden in de gemeente Terneuzen gaan bodycams dragen, zodat ze overlast veroorzakende jongeren kunnen filmen. Voor de zwembaden gaat ook een identificatieplicht gelden. Er komen extra beveiligers en in principe zijn alleen bezoekers uit omliggende gemeenten welkom.

De gemeente heeft besloten tot die maatregelen omdat grote groepen veelal Belgische jongeren voor overlast zorgen, meldt Omroep Zeeland. De afgelopen weekenden leverde dat een "grimmige sfeer" op.

De problemen in Zeeuws-Vlaanderen zijn niet nieuw. Vier jaar geleden ging het mis in het zwembad van Koewacht, op een steenworp afstand van de Belgische grens. Belgische jongeren vielen toen herhaaldelijk meisjes en jonge vrouwen lastig door ze in te sluiten en te betasten. Een medewerker van het bad in Koewacht sprak over intimidatie, mishandeling, bedreiging en aanranding door jongens. Maatregelen, zoals een beperking van de toegang tot abonnementshouders en het dragen van bodycams door het zwembadpersoneel hadden toen een positief effect.

Ze mogen Belgische baden niet in

Nu wordt de overlast vooral veroorzaakt door jongeren die Belgische zwembaden niet meer in mogen en daarom doorrijden naar de Zeeuwse baden, aldus Omroep Zeeland. De zwembaden zijn daarom vanaf 15 juli alleen toegankelijk voor inwoners uit de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. Ook bezoekers uit de Vlaamse buurgemeenten Assenede, Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke en Stekene zijn nog welkom.