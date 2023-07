Europees Parlement stemt in met afgezwakte natuurherstelwet

Vorige maand stemde een meerderheid van de EU-milieuministers al voor een afgezwakte versie van de wet. Hierin staat dat EU-lidstaten zich ervoor moeten inspannen om te voorkomen dat de natuurgebieden achteruitgaan. In het oorspronkelijke voorstel was het een verplichting voor de lidstaten om dit te voorkomen.

Ook bevat de wet voorstellen om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te laten keren. Andere doelen zijn het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden. De wet moet ervoor zorgen dat elke lidstaat een eigen herstelplan opstelt.

De natuurherstelwet heeft als doel om aangetaste natuur in de EU te laten herstellen. De Europese Commissie wil dat de lidstaten in 2030 met 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat verkeren, bezig zijn met het herstellen van die natuur. In 2050 moeten de landen met 90 procent van de gebieden aan de slag zijn.

Vooraf was het spannend of de natuurherstelwet het zou halen in het Europees Parlement. Enkele lidstaten en de christendemocratische EVP-fractie hadden zich tegen het wetsvoorstel van Timmermans gekeerd.

Tegenstanders vreesden een soortgelijke situatie als de stikstofcrisis in Nederland, waarbij delen van de samenleving "op slot" moesten. Ook is de wet volgens tegenstanders "te vaag". Daardoor zouden de juridische gevolgen voor bijvoorbeeld woningbouw en infrastructurele projecten onduidelijk zijn. De sociaaldemocraten stelden daarentegen dat de christendemocraten al maanden weigerden te onderhandelen over het voorstel.

Volgens de Commissie is de wet hard nodig omdat zo'n 80 procent van de natuurgebieden in de EU in slechte staat verkeert. Ook in Nederland gaat het niet goed. Recent bleek uit natuurdoelanalyses dat verreweg het grootste deel van de beschermde Nederlandse natuur er slecht voor staat.

Verder onderhandelen

Nog zijn de onderhandelingen over de wet niet helemaal afgesloten. Uit de stemming vandaag komt een aangepast voorstel. Daarover gaat het Europees Parlement met de 27 EU-lidstaten in gesprek om tot een eindvoorstel voor de natuurherstelwet te komen.