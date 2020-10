Dodental door noodweer Italië, Frankrijk loopt verder op

Het dodental als gevolg van het noodweer in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk is opgelopen tot negen. Gisteren werden al de lichamen van twee vermisten gevonden, vandaag vonden de hulpdiensten nog eens zeven lichamen.

In Italië werden vijf mensen gevonden. Vier daarvan werden aangetroffen op een stuk strand tussen de kustplaatsen Ventimiglia en Santo Stefano al Mare, vlak bij de grens met Frankrijk. In Frankrijk werden nog eens twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een schaapsherder en om een automobilist, die met zijn voertuig werd meegesleurd door het water.

Volgens de Franse autoriteiten wordt er nog gezocht naar 21 mensen. Bijna duizend Franse militairen zijn naar het getroffen gebied gestuurd om mee te helpen bij het opruimen en de zoektocht naar de vermisten. Zeker twintig scholen in het gebied blijven voorlopig dicht.

Evacuaties

Noord-Italië en Zuid-Frankrijk werden de afgelopen dagen getroffen door zware regenval en aardverschuivingen als gevolg van de herfststorm Alex. Dat leidde tot veel schade aan huizen en infrastructuur. Wegen zijn ondergelopen en bruggen zijn ingestort. De schade loopt in de miljoenen. In sommige dorpen liggen de straten bezaaid met puin en modder.

De hulpdiensten moesten de afgelopen dagen vaak in actie komen om mensen te evacueren uit gebieden die van de buitenwereld waren afgesloten.

De autoriteiten in de Italiaanse regio Piëmonte rapporteerden eergisteren 630 millimeter regen in 24 uur in de plaats Sambughetto, bij de grens met Zwitserland. Ter vergelijking: in Nederland viel vorig jaar gemiddeld 837 millimeter.