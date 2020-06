'De afgekeurde mondkapjes hebben tot onrust geleid bij verpleegkundigen'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks de ervaringen van zorgmedewerkers die we volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Heiman Wertheim, arts-microbioloog in het Radboud UMC Nijmegen.

"Het nieuws dat een groot deel van de uit China geïmporteerde mondkapjes is afgekeurd, heeft dit weekend voor onrust gezorgd onder verpleegkundigen en artsen. Gelukkig hadden we de maskers in het Radboud UMC nog niet in gebruik genomen omdat we ze eerst wilden controleren. Het is een belangrijke taak van ons infectie-uitbraakteam om alle collega's goed te informeren over de beschikbare beschermingsmiddelen en om eventuele onrust weg te nemen.

We hebben al wel een les geleerd: we zijn met een verkeerde boodschap begonnen. Aan het begin van de corona-epidemie, toen er nog amper besmettingen in Nederland waren, hebben we ingezet op de maximale bescherming. Dat je bij het behandelen van een covid-19-patiënt een zogeheten FFP2-masker moet gebruiken en dat je ze regelmatig moet wisselen. Maar nu er een steeds groter tekort aan beschermingsmiddelen is, moeten we het gebruik van deze maskers aanpassen aan de aard van de zorg die een patiënt krijgt.

Bij intensieve zorg voor een patiënt kan een FFP2-masker nodig zijn, maar voor iemand die bijvoorbeeld alleen wat eten komt brengen is een chirurgisch masker al voldoende. Dat is voor collega's soms moeilijk om te begrijpen na de eerste berichten van maximale bescherming. Dat geeft ze een onveilig gevoel, wat ik goed begrijp. Die zorgen moeten we wegnemen door iedereen goed te informeren.