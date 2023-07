Frans-Tsjechische schrijver Milan Kundera (94) overleden

De Tsjechisch-Franse schrijver Milan Kundera is op 94-jarige leeftijd overleden, meldt omroep Ceská televize . Hij gold als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers. De in 1929 in Tsjechoslowakije geboren auteur woonde sinds 1975 in Frankrijk en schreef sinds de jaren 90 ook in het Frans. Zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, die succesvol werd verfilmd, betekende zijn internationale doorbraak. De schrijver ontving talloze onderscheidingen en gold jarenlang als Nobelprijskandidaat.

Kundera werd geboren in Brno in het toenmalige Tsjechoslowakije, in een middenklassegezin waarin veel aandacht was voor muziek. In zijn tienerjaren trad hij toe tot de Communistische Partij van Tsjechoslowakije, die in 1948 de macht greep. Na kort literatuur en esthetiek gestudeerd te hebben in Praag, stapte hij over op een studie filmregie en scenarioschrijven. Na zijn afstuderen in 1952 doceerde hij wereldliteratuur aan de universiteit.

Zwarte humor

Vanwege kritiek op het totalitaire karakter van de Communistische Partij werd Kundera tussen 1950 en 1956 uit de partij gezet. Die ervaring verwerkte hij in De grap waarmee hij in 1967 debuteerde. In het boek beschreef hij met zwarte humor hoe het leven was onder het communistische regime.

Het boek verscheen in de politiek ontspannen periode die nu bekendstaat als de Praagse Lente, maar de inval van de Sovjet-Unie maakte daar in 1968 abrupt een einde aan. Daarmee werd De grap ineens een politiek pamflet en de schrijver een dissident. Zijn boek werd uit de boekhandels gehaald en Kundera mocht niet meer publiceren en lesgeven. Zelf heeft Kundera altijd ontkend dat het boek een politieke aanklacht zou zijn. Hij zei geen boodschap of missie te hebben.