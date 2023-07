Zeeuwse sluis dicht door personeelstekort, schippers woedend

Tot woede van veel binnenvaartschippers heeft Rijkswaterstaat de grote sluis bij het Zeeuwse dorp Hansweert afgelopen nacht niet bediend. De dienst zegt op dit moment te weinig personeel te hebben om de sluizen 24 uur per dag te schutten.

De gevolgen zijn groot, zegt een woordvoerder van de Algemeene Schippers Vereeniging bij Omroep Zeeland. Volgens hem gaan er gemiddeld zo'n veertig binnenvaartschepen per nacht door de sluis in het Kanaal door Zuid-Beveland (tussen de Ooster- en Westerschelde). Per schip hebben die tussen de 1500 en 3500 ton lading aan boord.

"Dat kost veel geld", aldus de woordvoerder. "Bovendien moet de afnemer dus veel langer wachten voordat de lading wordt afgeleverd."

Eerder dit jaar sloeg Rijkswaterstaat al alarm. Op 3 juni maakte de organisatie bekend dat er te weinig personeel was voor het bedienen van de bruggen en sluizen in Zeeland. Op dat moment stonden er veertien vacatures open. Een paar dagen later was er een open dag op de sluizen van Terneuzen en Hansweert om personeel te werven. "Ik denk niet dat er veel mensen zo'n schitterend uitzicht hebben als hier, op het sluisplateau van Hansweert", zei Peter Dellebeke van Rijkswaterstaat toen. "Je ziet de scheepvaart, toeristen, natuur en het getij. Dat is elke dag anders."

Binnenkort opnieuw dicht

Maar Dellebekes woorden hebben het personeelstekort niet opgelost. Vannacht was de sluis bij Hansweert tussen 23.00 en 06.00 uur dicht. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de sluis binnenkort opnieuw dichtgaat.

"Het loopt nu echt de spuigaten uit bij Rijkswaterstaat', reageert Leny van Toorenburg van de overkoepelende organisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland in de krant Schuttevaer. Zij is vooral verbolgen over het feit dat Rijkswaterstaat de stremming pas gisteren bekendmaakte. '"Iedereen heeft begrip voor het personeelstekort, maar dit is wel erg kort dag. Daar kan de binnenvaart niet meer op inspelen. Dit kost de binnenvaart handenvol geld."

Rijkswaterstaat spreekt van overmacht. "Het is krap met de bezetting. Dit vinden wij ook enorm vervelend", stelt de woordvoerder.