FIFA legt Al-Nassr - de Saudische club van Ronaldo - transferverbod op

Al-Nassr is momenteel op trainingskamp in Portugal.

In de zomer van 2018 nam Al-Nassr voormalig VVV-Venlo-speler Ahmed Musa over van Leicester City. Voor de aanvaller werd zo'n 16,5 miljoen euro betaald en daarbij werd ook een aantal bonussen afgesproken. Leicester heeft nu nog altijd 460.000 euro tegoed van Al-Nassr, maar de club van Cristiano Ronaldo betaalt maar niet.

De ene na de andere voetballer vertrekt tegenwoordig naar Saudi-Arabië , maar bij Al-Nassr is voorlopig geen nieuwe speler welkom. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de club een transferverbod opgelegd vanwege openstaande rekeningen bij Leicester City, zo melden verschillende Britse media.

Leicester stapte naar sporttribunaal CAS, dat de club in het gelijk stelde. Al-Nassr trekt zich tot op heden niks aan van die uitspraak en nu heeft de FIFA ingegrepen. De transferban wordt naar verluidt opgeheven wanneer Al-Nassr het bedrag alsnog overmaakt naar Leicester.

Musa speelt al sinds 2020 niet meer in Saoedi-Arabië. Hij speelt inmiddels bij het Turkse Sivasspor.

Koopwoede Al-Nassr

Al-Nassr was een van de eerste Saudische clubs die topspelers naar het land haalde. In december van vorig jaar werd Ronaldo aangetrokken. De Portugese superster zou naar verluidt 200 miljoen euro per jaar krijgen.

Ook deze zomer is de club actief op de transfermarkt. Onlangs werd Marcelo Brozović overgenomen van Internazionale en verschillende andere topspelers worden gelinkt aan de club.