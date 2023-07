Met Ricciardo heeft Formule 1 z'n lachebek terug, moet Pérez zich zorgen maken?

Sociale media staan vol met hilarische filmpjes met hem in de hoofdrol.Bberoemd is Ricciardo's 'shoey': het op het podium volgieten van zijn bezwete raceschoen met champagne en die in één teug leegdrinken.

Hij was eigenlijk al een beetje vergeten. Dat Red Bull Racing de 34-jarige Australiër begin van dit seizoen als derde coureur had aangesteld, leek toch vooral bedoeld om de druk erop te houden bij Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen. En voor de sfeer kun je de goedlachse Ricciardo er ook prima bij hebben.

De Australische Formule 1-coureur Daniel Ricciardo is reserverijder bij Red Bull Racing en wordt in eigen land vooral ingezet als reclamezuil en marketingkanon. Van stoppen wil hij echter niet weten. - NOS

Maar dat Ricciardo al na tien races dit seizoen op huurbasis (Red Bull leent hem uit aan kleine broertje AlphaTauri) zijn rentree maakt in de koningsklasse van de autosport, is toch opmerkelijk. Topadviseur Helmut Marko had ook een van zijn Red Bull-juniors kunnen promoveren, zoals Liam Lawson (die uitkomt in de Japanse Superformula) of Honda-protegé Ayumu Iwasa (die racet in de Formule 2).

Wat wellicht alsnog gebeurt, als Ricciardo onverhoopt later dit seizoen opnieuw de teamgenoot van Verstappen wordt bij Red Bull Racing. Pérez heeft nu al vijf grands prix op rij de derde kwalificatiesessie niet gehaald en loopt inmiddels 99 punten achter op zijn Nederlandse teamgenoot.

Pieken en dalen

De raceloopbaan van Ricciardo is er tot nu toe een met pieken en dalen. Zijn route naar succes loopt net als die van veel andere Australische coureurs via Europa. Als 19-jarige verovert hij in 2008 de titel in de Formule Renault 2.0 en een jaar later met Carlin het kampioenschap in de Britse Formule 3.

Debuteren in de Formule 1 doet hij bij het nietige Hispania Racing Team in 2011, maar het seizoen erop treedt hij bij Scuderia Toro Rosso (nu AlphaTauri) voor het eerst toe tot de rangen van Red Bull.