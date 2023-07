Somber beeld in vrolijke kleuren op Museumplein vraagt aandacht voor zelfdoding

De felgele jas dient als blikvanger. Maar dat het niet goed gaat met degene die de jas draagt, zie je ook meteen: de jongere zit terneergeslagen, met het hoofd tussen de knieën en de armen hulpeloos om de benen gevouwen.

Een somber beeld in vrolijke kleuren. Dat is precies de bedoeling van het levensgrote kunstwerk 'Stille strijd', zegt kunstenaar Saskia Stolz. Zij maakte het beeld om aandacht te vragen voor depressies en zelfdoding onder jongeren.

Vandaag wordt het beeld onthuld op het Museumplein in Amsterdam, meldt AT5. Over twee weken gaat het op tournee door de rest van Nederland.

Belangrijkste doodsoorzaak

Vorig jaar maakten in Nederland 67 jongeren onder 20 jaar en 241 jongvolwassenen (tussen de 20 en 30) een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld zes zelfdodingen per week. Daarmee is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.

Toch wordt onder jongeren onderling niet of nauwelijks over depressies of zelfdoding gesproken. Een taboe dat Stolz hoopt te doorbreken met haar beeld.

"Met mijn beste vrienden zou ik zoiets wel bespreken, maar verder niet. Terwijl dat wel echt de enige manier is om uit zoiets te komen", reageert een jongen die het beeld van twee bij vier meter op het Museumplein bekijkt. "Ik had het gevoel dat ik niet echt gehoord werd, het voelde echt of ik in mezelf aan het vechten was", zegt een ander.

Wat opvalt is dat het beeld ook de aandacht trekt van toeristen. Ze nemen vaak selfies waarbij ze zelf breed lachend tegen het beeld aanleunen.

Iedereen knuffelt hem

"Ik heb ook gezien dat heel veel mensen vrolijk met het beeld op de foto gaan", reageert kunstenaar Stolz in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik vind het fantastisch. Het beeld laat juist zien dat het met die jongere niet heel erg goed gaat. Het is wellicht niet meteen duidelijk wat er precies met hem aan de hand is. Maar hij wordt door iedereen omarmd. Iedereen knuffelt hem en deelt hem op sociale media. Er gebeurt nu eigenlijk exact waar wij voor pleiten: zie die jongere staan."

Bij het beeld is een QR-code afgebeeld, waarbij meer informatie beschikbaar is over het project. Ook hoopt Stolz dat iedereen ervaringen deelt met #stille strijd.

Na de komende twee weken op het Museumplein in Amsterdam gaat het beeld deze zomer nog naar onder andere Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam en Haarlem.