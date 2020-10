Historische en omstreden transfer Israëlische voetballer naar Dubai

Het is een opmerkelijke transfer in het Midden-Oosten: voor het eerst in de geschiedenis gaat een Israëlische speler uitkomen voor een club in een Arabisch land. Dia Saba verhuisde vorige week van het Chinese Ghuangzhou naar Al-Nasr in Dubai.

De komst van Saba symboliseert de verbeterde relaties tussen Israël en de Arabische Golfstaten. Vorige maand besloten Israël en de Verenigde Arabische Emiraten de betrekkingen te normaliseren. En ook op het gebied van sport is er dus beweging.

Toch ligt de transfer van Dia Saba nog altijd gevoelig. De voetballer is namelijk een Arabische Israëliër, van Palestijnse afkomst. Veel Palestijnen zijn fel tegen het akkoord tussen Israël en de Emiraten, in ieder geval zo lang Israël Palestijns gebied bezet houdt. En waar Joodse politici in Israël de overeenkomst vrijwel unaniem prezen, waren Arabische leiders kritisch.