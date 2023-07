AVROTROS breidt selectiecommissie songfestival uit na mislukking in Liverpool

AVROTROS gaat de selectiecommissie die de Nederlandse songfestivalinzending bepaalt uitbreiden na het teleurstellende resultaat bij het songfestival van dit jaar. Ook is het dit jaar mogelijk om een liedje in te sturen waarbij pas later in overleg met de commissie een geschikte artiest wordt gezocht.

Vanaf nu tot 30 september kunnen nummers worden ingezonden. Wie er in de uitgebreide selectiecommissie gaan zitten, is nog niet bekendgemaakt. Alleen het nieuwe hoofd van de selectiecommissie is al bekend: dat wordt Twan van de Nieuwenhuijzen, die al langer betrokken is bij de organisatie.

AVROTROS zegt dat "de commissie verder wordt uitgebreid met nieuwe vertegenwoordigers uit de muziekindustrie". De commissie bestaat nu uit Cornald Maas, Sander Lantinga, Carolien Borgers en Hila Noorzai. Zij blijven. AVROTROS-directeur Eric van Stade vertrekt uit de commissie. Jan Smit vertrok eerder dit jaar.

Vorig jaar was er al een selectieprocedure waarbij iedereen één of meerdere songs naar AVROTROS kon mailen, en die procedure blijft dus grotendeels ongewijzigd.

Weinig podiumervaring

De selectiecommissie koos het afgelopen songfestival voor het nummer Burning Daylight. Het nummer, dat mede geschreven werd door oud-winnaar Duncan Laurence, stak volgens de commissie met kop en schouders uit boven alle andere inzendingen. Maar artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper hadden nog nooit samen opgetreden en met name Nicolai, opgeleid als actrice, had nog weinig podiumervaring.

Ook bleek het nummer uitdagend voor hun stemmen. Er volgden ondermaatse optredens in de voorbereiding en de kritiek op het duo, maar ook op de selectiecommissie, nam toe. Kort voor vertrek naar het songfestival in Liverpool werd besloten om het nummer aan te passen: het lied werd anderhalve toon verhoogd waardoor het beter aansloot bij de stemklank van het duo.

Uithalen

Ook de uithalen (die eerder vals klonken) werden vervangen door meer ingetogen en kortere eindnoten. En er kwam een koor dat hen op het podium ondersteunde, waardoor zij zelf minder vaak de tweede stem hoefden te zingen.

De uiteindelijke uitvoering op het songfestival ging goed, maar het duo ging niet door naar de finale. Zodoende bleef er kritiek op de selectie en de selectieprocedure. AVROTROS zei het proces te gaan evalueren en niet uit te sluiten dat het nationale songfestival weer terug zou keren. Daarbij kan het publiek stemmen op een artiest of nummer dat namens Nederland naar het Songfestival gaat. Door een gebrek aan succes in het verleden was AVROTROS daar eerder juist van afgestapt.

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Malmö omdat de Zweedse Loreen met het nummer Tattoo dit jaar won.