Yesilgöz: van gammel vluchtbootje naar zicht op het Torentje

Dat Dilan Yesilgöz de afgelopen maanden als justitieminister het migratie- en asieloverleg van het kabinet voorzat, was best toepasselijk. "Zonder het Nederlandse asielbeleid had ik hier nooit gezeten", zei ze eerder.

Yesilgöz werd in 1977 geboren in de Turkse hoofdstad Ankara en vluchtte op 7-jarige leeftijd met haar moeder en zusje in een gammel bootje naar het Griekse eiland Kos. Later kwamen ze in Nederland terecht, waar vader Yücel, een mensenrechtenactivist en vakbondsman, al naartoe was gevlucht. Gezinshereniging dus.

Afgelopen vrijdag klapte het overleg tussen de meest betrokken ministers uiteindelijk op de gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen. Aan de inzet van Yesilgöz heeft het niet gelegen: keer op keer hield ze vol dat de partijen dicht bij een oplossing waren.

Maar het kabinet viel en premier Rutte kondigde zijn aftreden aan. Nu wil Yesilgöz hem opvolgen als leider van de VVD. Als het partijbestuur haar kandidatuur steunt - en dat is wel de verwachting - dan maakt ze grote kans de nieuwe lijsttrekker te worden. Daarmee is ze automatisch premierskandidaat, al moet ze daarvoor nog wel de verkiezingen in november winnen.

Actief voor de SP

Yesilgöz groeide op in Amersfoort, ging sociaal-culturele wetenschappen studeren aan de VU in Amsterdam en werkte als ambtenaar voor onder anderen burgemeester Eberhard van der Laan. In 2014 werd ze raadslid in de hoofdstad voor de VVD. Dat was niet vanzelfsprekend, want ze was ook actief geweest voor de SP, GroenLinks en de PvdA.

In de gemeenteraad beet ze zich vast in de aanpak van straatintimidatie, in de volksmond het 'sisverbod'. Meestal werden haar voorstellen afgewezen, maar uiteindelijk wist ze samen met het CDA een meerderheid te vinden. "Een pitbull met empathie", typeerde de Volkskrant haar.

Toen was ze inmiddels op weg naar de Tweede Kamer. In 2017 stond ze op plaats 19 van de kandidatenlijst.

NPO Politiek maakte toen een portret van haar en SP'er Peter Kwint: