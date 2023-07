Investering van 100 miljoen euro in Nederlandse chipfabriek Smart Photonics

De Nederlandse overheid steekt samen met chipgrootmachten ASML, NXP en VDL Groep 100 miljoen euro in de Eindhovense chipfabriek Smart Photonics. De chipfabriek op de High Tech Campus maakt fotonische chips. Die dragen informatie over via lichtdeeltjes (fotonen), waardoor ze zuiniger en sneller zijn dan gewone computerchips.

Nederland loopt wetenschappelijk voorop op het gebied van fotonica. Met het geld moet het bedrijf verder groeien en de techsector versterken.

Bescheiden chipfabriek

Smart Photonics is een bescheiden chipfabriek, waar 170 mensen werken. Het bedrijf werd in 2012 opgericht en kwam voort uit een samenwerking van de TU Eindhoven en Philips. In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende investeringsrondes geweest. De drie bedrijven lenen overigens het geld aan Smart Photonics, het is geen investering in ruil voor een belang. Naast de overheid en de drie chipgiganten doen ook bestaande investeerders en financiers mee aan deze financieringsronde.

In 2020 stak de overheid al 20 miljoen euro in het bedrijf om te voorkomen dat het in Chinese handen terecht zou komen. Volgens demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken wil Nederland met deze nieuwe investering van 60 miljoen euro een rol spelen in de ontwikkeling van deze nieuwe sleuteltechnologie.

Dat drie grote spelers in de halfgeleiderindustrie nu ook rechtstreeks geld steken in het chipfabriekje is opmerkelijk. Directeur Johan Feenstra van Smart Photonics is blij met de financiële steun van de drie collega-bedrijven. "Met deze financieringsronde krijgen we sterke support van het Nederlandse ecosysteem, inclusief strategische spelers en financiële instellingen, in onze ambitie om de wereldwijd leidende maker en leverancier van fotonische chips te worden."