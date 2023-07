Veel te veel gevaarlijke stoffen over het spoor in Twente, veiligheidsregio bezorgd

Er gaan in delen van Overijssel veel meer gevaarlijke stoffen over het spoor dan is toegestaan. Dat meldt RTV Oost op basis van cijfers van Rijkswaterstaat.

Uit de cijfers blijkt dat vorig jaar 1449 ketelwagens met 'brandbaar gas' reden tussen Deventer en Hengelo, terwijl jaarlijks 210 wagens zijn toegestaan. Ook de hoeveelheid 'zeer brandbare vloeistof' werd fors overschreden, namelijk 2153 ketelwagens waar er duizend zijn toegestaan.

"De toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in combinatie met de ontwikkelingen rondom het spoor, baart ons zorgen", aldus Roelof Bleker, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Hij wijst erop dat er soms vlak bij het spoor woningen zijn gebouwd of zijn gepland en wil daarover met de gemeenten in gesprek.

Bleker wil ook inzetten op 'risicocommunicatie' met de bewoners langs het spoor. Hij wil ze zo bewuster maken van de gevaren die ze lopen door de langsrijdende goederentreinen. "Dat gaat om inwoners die wonen, werken of verblijven rondom het spoor in Hengelo, Almelo, Borne, Oldenzaal, Wierden en Rijssen-Holten. We willen dat zij een gevaarlijke situatie kunnen herkennen, weten dat ze iets moeten doen en weten wat ze moeten doen", stelt de voorzitter van de veiligheidsregio.

Hoe die risicocommunicatie er inhoudelijk uit gaat zien en of er veiligheidscampagnes komen, is nog niet bekend.

Uit de cijfers blijkt dat het vervoer van brandbare gassen vooral is toegenomen op de trajecten Deventer-Hengelo en Hengelo-Springbiel (Duitsland). Ook het aantal transporten naar chemiebedrijf KLK Kolb Specialties in Delden nam toe.

Noordtak van de Betuweroute

De cijfers leiden niet alleen tot zorg in Twente, ook de andere veiligheidsregio's in het oosten van Nederland zijn bezorgd. Samen zullen zij de kwestie aankaarten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dan zal ook het plan voor een Noordtak van de Betuweroute weer op tafel komen. Dat is een nieuwe spoorlijn speciaal voor goederentreinen die zich net voor de Duitse grens afsplitst van de huidige Betuweroute en dan via Doetinchem, Haaksbergen, Boekelo, Twekkelo en Hengelo naar Oldenzaal leidt. Daar kunnen de treinen dan de grens met Duitsland over.

Over de Noordtak wordt al sinds 1993 gesproken. Een besluit tot aanleg is nog niet genomen. De geplande lijn mijdt bewoond gebied, maar loopt wel dwars door beschermd natuurgebied. Onder andere Landschap Overijssel is fel gekant tegen het plan.

Ook in Brabant

Eerder dit jaar ontstond ook al ophef over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, toen in Noord-Brabant. Ook daar rijden steeds meer goederentreinen met brandbare gassen vlak langs bebouwing. De burgemeesters van Breda, Tilburg en Eindhoven schreven een brandbrief naar het kabinet. "Het voorgenomen rijksbeleid betekent een oncontroleerbare toename van vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij kunnen de veiligheid van onze inwoners zo onvoldoende waarborgen. En dat is onacceptabel", stond daarin te lezen.