Noord-Korea lanceert raket met mogelijk langste vliegtijd ooit

Noord-Korea heeft vandaag een langeafstandsraket afgevuurd. De raket legde in 74 minuten een afstand af van ongeveer 1000 kilometer op een maximale hoogte van 6000 kilometer voordat hij in wateren tussen het Koreaanse schiereiland en Japan terechtkwam. Volgens de Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno is het de langste vliegtijd ooit voor een Noord-Koreaanse raket.

Volgens experts gaat het om een ballistische Hwasong 18-raket die nog in ontwikkeling is. Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten hebben de lancering veroordeeld.

'Internationale solidariteit'

De lancering komt op het moment dat de regeringsleiders van Zuid-Korea en Japan in Litouwen zijn voor de NAVO-top. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol riep een spoedvergadering van de nationale veiligheidsraad bijeen om de lancering te bespreken. Hij zei de top te gebruiken om op te roepen tot sterke internationale solidariteit om dergelijke dreigingen het hoofd te bieden.

De Japanse premier Fumio Kishida, die ook in Litouwen is, heeft zijn staf opgeroepen informatie te verzamelen en alert te blijven om zich voor te bereiden op onvoorziene gebeurtenissen.

Kishida en Yoon zullen elkaar naar verwachting vandaag ontmoeten. Matsuno zei dat er ook een top gepland staat met Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. "We zullen reageren in nauwe samenwerking met de internationale gemeenschap", zei Matsuno op een persconferentie.

De lancering komt enkele dagen nadat Noord-Korea had gedreigd met vergelding voor Amerikaanse spionagevliegtuigen die het luchtruim zouden zijn binnengedrongen. Het land dreigde die vliegtuigen neer te halen. Washington ontkende de beschuldigingen en zei dat de militaire patrouilles in overeenstemming zijn met het internationaal recht.

April voor het laatst

Het programma voor langeafstandsraketten van Noord-Korea is erop gericht om het vasteland van de VS te kunnen bereiken. Daarnaast heeft het land ook korteafstandsraketten die geschikt zijn voor kernwapens, ontworpen om Zuid-Korea en Japan te kunnen raken, beide belangrijke Amerikaanse bondgenoten in de regio.

Sinds 2017 heeft Noord-Korea een hele reeks intercontinentale ballistische raketlanceringen uitgevoerd. Voor de lancering van vandaag lanceerde het land voor het laatst een langeafstandsraket in april. Dat was toen de eerste test met de Hwasong 18.