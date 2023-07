Griekspoor 'bedankt' vriend na dubbelsucces Wimbledon: 'Daar gaat mijn vakantie'

De 'schuldige' is zijn goede vriend Bart Stevens. Met hem vormt Griekspoor op Wimbledon een gelegenheidsduo in het dubbelspel. Een exercitie waar beiden met niet al te hoge verwachtingen aan begonnen. Maar de twee staan inmiddels in de kwartfinales.

Eventjes rust. Daar was tennisser Tallon Griekspoor hard aan toe na een aantal zware maanden, zijn titel op Rosmalen en zijn vroege exit op Wimbledon in het enkelspel. Die paar weken vrijaf gaan er komen. Maar wel wat later dan gedacht.

Dat hij de baan op mocht op Wimbledon was voor Stevens al pure winst. Aan de zijde van de Fin Patrik Niklas-Salminen timmert hij weliswaar behoorlijk aan de weg. Met de 116de plaats op de wereldranglijst van het dubbelspel krijgt hij op eigen kracht alleen geen toegang tot grandslamtoernooien.

"Tallon was mijn enige optie om hier mee te mogen doen. Zo simpel is het", klinkt hij realistisch en dankbaar. "Als Tallon niet met mij wil spelen, dan ben ik hier niet. Het is super dat hij dat wil doen."

Top-80

Waar het dubbelspel in Londen voor de een hooguit een leuk extraatje is, vormt het voor de ander een grote kans die bepalend voor de carrière kan zijn. "Want het gaat hier om heel veel punten. En zoveel kansen krijg je niet", zegt Stevens, die door de opmars in ieder geval de top-80 zal benaderen.

"Daarom is het wel belangrijk dat ik deze kans nu grijp. Het is geweldig dat het zo uitpakt. Dit levert veel belangrijke punten op voor mij."

In het enkelspel keert Griekspoor pas de eerste week van augustus terug op de baan, in Washington. Voor de toernooien van Bastad en Hamburg, die daarvoor plaatsvinden, trekt hij zich terug.