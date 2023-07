Harde knal en brand in Groningse binnenstad

Bij een winkel aan de Herestraat in Groningen is vannacht rond 03.30 uur brand ontstaan. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Omdat er bij de politie meerdere meldingen binnenkwamen van een 'harde knal' voorafgaand aan de brand, wordt nu onderzocht of een explosief tegen de gevel is geplaatst.

"Het was echt een kleine brand, die was zo geblust", zegt een politiewoordvoerder. "We hoefden ook niet te evacueren. Maar de studenten die boven de winkel wonen, zijn voor de zekerheid zelf naar buiten gekomen."

In verband met het onderzoek, werd een deel van de belangrijkste Groningse winkelstraat een paar uur afgezet, Inmiddels is die afzetting weer opgeheven. De brandweer heeft de winkel geventileerd, meldt RTV Noord.

Zalencentrum Schiedam

In Schiedam is vanochtend vlak voor 05.00 uur een explosief afgegaan voor de deur van een zalencentrum op een bedrijventerrein. Ook daarbij is niemand gewond geraakt, maar er ontstond wel schade aan de gevel, meldt de regionale omroep Rijnmond. Ook daar zette de politie de omgeving af voor onderzoek.

In de regio Rijnmond zijn dit jaar al tientallen explosies geweest. Die worden in verband gebracht met drugscriminaliteit.