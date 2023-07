Explosie en brand in Groningse binnenstad

Bij een winkel aan de Herestraat in Groningen is vannacht rond 03.30 uur brand ontstaan nadat een explosief was afgegaan. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een explosief tegen de gevel is geplaatst. "We gaat uit van opzet en doen onderzoek", laat de politie op Twitter weten.

"Het was echt een kleine brand, die was zo geblust", vult een politiewoordvoerder aan. "We hoefden ook niet te evacueren. Maar de studenten die boven de winkel wonen, zijn voor de zekerheid zelf naar buiten gekomen."

Ik schrok heel erg

Een van die studenten is Marieke Heeres. "Ik lag in bed en hoorde een heel harde knal, het huis trilde ook een beetje", vertelt ze bij RTV Noord. "Ik had niet goed door wat er gebeurde, ik schrok heel erg."

Toen het brandalarm afging, liep Heeres met de zeven overige bewoners naar buiten. Na ongeveer een uur konden de studenten weer naar binnen.

In verband met het onderzoek werd een deel van de belangrijkste Groningse winkelstraat een paar uur afgezet, Inmiddels is die afzetting weer opgeheven. De brandweer heeft de winkel geventileerd.

Zalencentrum Schiedam

In Schiedam is vanochtend vlak voor 05.00 uur een explosief afgegaan voor de deur van een zalencentrum op een bedrijventerrein. Ook daarbij is niemand gewond geraakt, maar er ontstond wel schade aan de gevel, meldt de regionale omroep Rijnmond. Ook daar zette de politie de omgeving af voor onderzoek.

In de regio Rijnmond zijn dit jaar al tientallen explosies geweest. Die worden in verband gebracht met drugscriminaliteit.