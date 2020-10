Lewandowksi reddende engel voor Bayern met vier treffers

Landskampioen Bayern München heeft op de valreep van Hertha BSC gewonnen. Met vier doelpunten was Robert Lewandowski de grote man bij Bayern. In de blessuretijd schoot hij zijn ploeg naar een 4-3 thuiszege.

Het sterk startende Hertha leek al vroeg op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Jhon Cordoba werd wegens buitenspel afgekeurd. Dat gold ook voor de kopbal waarmee Thomas Müller Bayern aan de leiding dacht te brengen.

Kort voor rust kwam Bayern alsnog op 1-0 via Lewandowski, die zijn 100ste doelpunt voor de Zuid-Duitsers maakte in eigen stadion. Nummer 101 (fraai schot uit de draai) volgde na rust.

Drie goals in slotfase

Hertha gaf echter niet op en binnen een kwartier was het duel weer in evenwicht. Eerst kopte Cordoba raak uit een vrije trap en even later tekende Cunha na een een-twee voor de 2-2.

In de slotfase vielen er binnen vijf minuten nog drie treffers. Lewandowski's schoot Bayern naar 3-2, Jessic Ngankam bracht Hertha weer langszij, maar op de valreep had Lewandowski met een strafschop toch het laatste woord.