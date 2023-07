Oranje-honkballers Albies en Jansen samen in actie in All Star Game MLB

In Seattle heeft de ene Oranje-honkballer ten koste van een andere Oranje-international de All Star Game van de Major League Baseball gewonnen. Voor de ogen van zo'n 50.000 uitzinnige fans won Ozzie Albies met zijn ploeg met 3-2 van Kenley Jansens team.

Halverwege het Major League-seizoen nemen de beste spelers van de National League het op tegen die van de American League. De selectie wordt grotendeels door het publiek gekozen.

Het is voor spelers een unieke kans om een onderlinge wedstrijd te spelen tegen de besten op aarde, in een ontspannen omgeving. Er staat immers niks op het spel. Plezier hebben is voor de meeste spelers het grootste doel tijdens het groots opgezette evenement.

Jansen en Albies op de bank

Onder de aanwezigen dus twee Oranje-internationals. Veteraan Jansen maakte zich namens Boston Red Sox (American League) op voor zijn vierde All Star Game. Tweedehonkman Albies (Atlanta Braves) kreeg voor de derde keer een uitnodiging voor het prestigieuze evenement.

Beide spelers begonnen op de bank. Albies kwam halverwege de wedstrijd in het veld en wist in twee slagbeurten geen honkslag te produceren. Jansen maakte als werper in de achtste inning zijn entree en zag maar één slagman tegenover zich staan. Hij zorgde met een strike-out voor de laatste uit van de inning.