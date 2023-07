Wekdienst 12/7: Stemming over Europese natuurherstelwet • Laatste dag NAVO-top

Goedemorgen! Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet en het is de tweede en laatste dag van NAVO-top in Vilnius.

Wat heb je gemist?

Demissionair minister Dilan Yesilgöz wil Mark Rutte opvolgen als leider van de VVD. In De Telegraaf zegt Yesilgöz dat ze klaarstaat om Nederland "nog sterker en weerbaarder te maken".

Yesilgöz werd al gezien als mogelijke lijsttrekker van de VVD. Nu is duidelijk dat ze de voorkeurskandidaat is van het partijbestuur. Het VVD-bestuur had aangekondigd deze week al een kandidaat voor te dragen, nadat Rutte maandag zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd.

De 46-jarige Yesilgöz is sinds vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze staatssecretaris en Kamerlid. Voor haar overstap naar Den Haag in 2017 was ze raadslid in Amsterdam.

De afgelopen maanden leidde ze als minister de kabinetsonderhandelingen over het migratiebeleid. Die leidden niet tot resultaat; afgelopen vrijdag viel het kabinet erover.