Etappe 11: Tourpeloton schuift aan voor sprint op sterrenniveau

Of zoals Herman van der Zandt het verwoordt in zijn Dag van Morgen: "De etappe is als een albumvuller van een matige singer-songwriter: het begin is afwisselend, maar in de tweede helft wordt het allengs vlakker."

De elfde etappe van Clermont-Ferrand naar Moulins over 179,8 kilometer is er naar alle waarschijnlijkheid weer een voor de sprinters. Het parcours telt drie colletjes van de vierde categorie, maar de laatste ligt op meer dan 60 kilometer van de meet. Daarna is de weg zo goed als vlak.

Finishplaats Moulins telt twee sterrenrestaurant en Le Grand Café, de plek waar Gabrielle Chanel - werkzaam in een nabijgelegen naaiatelier - begin twintigste eeuw onder de naam Coco zangoptredens gaf. Later werd ze een beroemd modeontwerpster en minstens even beroemd als het Michelinmannetje.

De mascotte van het bekende Franse bedrijf is al 125 jaar oud en is het gezicht van autobanden, wegenkaarten en de bekende sterren die worden uitgedeeld aan restaurants met een uitstekende keuken en correcte bediening.

Maar Cavagna is niet het beroemdste kind uit die plaats. Dat is Bibendum, het uit witte autobanden bestaande figuurtje dat in Nederland beter bekend is als het Michelinmannetje.

Het peloton zal zich er allemaal niet druk over maken. Dat zal zich via de heuvels in de eerste helft en de vlakke wegen in de tweede zeer waarschijnlijk kunnen opmaken voor een massasprint in Moulins. En zien we dan misschien Mathieu van der Poel weer de sprint aantrekken voor Jasper Philipsen? De weg naar de finish is lang en recht, dus niets staat een koninklijke eindspurt in de weg.

Het Tourpeloton finisht voor het eerst in Moulins, maar Parijs-Nice kwam er wel al een keer aan. In 2019 ging de ritzege naar Sam Bennett, die Caleb Ewan te snel af was. Wie weet kan de Australiër, na zijn tweede plek in de vierde etappe, vandaag wel toeslaan.