Cruciale stemming over natuurherstelwet EU, hier gaat het om

Tegenstanders vrezen een stikstofdrama 2.0, waarbij opnieuw delen van Nederland 'op slot' zullen gaan. Volgens voorstanders gaan er vooral veel spookverhalen over de wet rond. Wat er precies in de wet staat en waarom die zoveel losmaakt, leggen we je uit in vijf vragen en antwoorden.

Niet vaak wordt een wetsvoorstel van de Europese Commissie zo intensief besproken als de Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Straks wordt er in Straatsburg over gestemd en het is spannend of de wet het gaat halen.

Wat staat er in de wet?

In het inmiddels afgezwakte voorstel blijft het overkoepelende doel overeind: aangetaste natuur in de Europese Unie laten herstellen. De Europese Commissie wil dat er in 2030 bij 30 procent van de natuurgebieden in slechte staat herstelmaatregelen worden genomen. In 2050 moet er voor 90 procent een herstelplan zijn. Het gaat dan om beschermde Natura 2000-gebieden, maar ook om bossen of veengebieden.

Verder staan in de wet voorstellen om de biodiversiteit op (en onder) landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te brengen. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden komen erin voor. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen herstelplan maken.

Waarom is deze wet belangrijk?

Volgens de Commissie is de wet hard nodig, omdat zo'n 80 procent van de natuurgebieden in de EU in slechte staat is. Ook in Nederland gaat het niet goed. Recent bleek uit natuurdoelanalyses dat verreweg het grootste deel van de beschermde natuur er hier slecht voorstaat.

Gezonde natuur is in ieders belang, zegt Timmermans. "Gezonde ecosystemen zorgen voor voedsel en bieden voedselzekerheid, schoon water, slaan CO2 op en beschermen tegen natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering."

Ook natuurorganisaties, duizenden wetenschappers en tientallen bedrijven hebben opgeroepen voor de wet te stemmen. Ze wijzen erop dat een gezonde bodem en natuur cruciaal zijn voor de voedselvoorziening en dat niets doen tegen biodiversiteitsverlies de samenleving biljoenen gaat kosten.

Voor Timmermans is de stemming ook persoonlijk belangrijk, zei hij gisteravond: