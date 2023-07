Flinke toename cocaïnevangsten, haven Vlissingen valt op als hotspot

Na een scherpe daling vorig jaar ziet de douane in de eerste helft van dit jaar weer een stijging van het aantal drugsvangsten. De haven van Vlissingen springt eruit als actuele hotspot. In heel Nederland onderschepte de douane tot nu toe bijna 30.000 kilo cocaïne, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlissingen werd de afgelopen maanden 4500 kilo gevonden, een grote vangst van vorige week meegerekend. Dat is nu al meer dan in heel 2022. De douane en politie zijn de afgelopen tijd meer bezig met het bestrijden van drugssmokkel. In de Zeeuwse haven zijn tot nu toe ook al 31 'uithalers' aangehouden, jongens die vermoedelijk cocaïne kwamen oppikken uit containers. "Dat is best een fors aantal voor zo'n kleine haven", vindt Chris Mels van de douane. Heel vorig jaar waren het er iets meer dan twintig. De uithalers komen meestal niet uit Zeeland, maar uit andere delen van het land. En toch: er zullen nog steeds veel kilo's worden doorgelaten, zeggen deze controleurs:

"We zien dat Vlissingen mogelijk populairder wordt ten opzichte van Rotterdam en Antwerpen", zegt Mels. "Criminelen proberen hun drugs aan land te brengen via andere havens, dus ook via Vlissingen." Daar lossen vier schepen per week hun lading uit Zuid-Amerika, vooral bananen. De cocaïne zit verstopt tussen het fruit, in de koelcontainers of op het schip zelf. Soms wordt het voor de kust overboord gegooid om op te pikken. De douane is de afgelopen tijd extra gaan controleren, ook bij de fruitbedrijven aan wal. Dat leidt tot meer vangsten. Ook in Rotterdam zijn er meer drugs gevonden dan in dezelfde periode vorig jaar.