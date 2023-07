Zandvoort komt met 'funtaks', F1-bezoekers gaan kosten gemeente betalen

De gemeente Zandvoort komt met een extra belasting voor de organisaties van grote evenementen. De 'vermakelijkheidsretributie' van 3 euro per bezoeker wordt vanaf volgend jaar geïnd bij evenementen van 10.000 bezoekers of meer. Daaronder vallen de Formule 1-race en de Historic Grand Prix op het Circuit Zandvoort.

Het geld wordt vanaf 2024 opgehaald bij de organisaties van evenementen. Die mogen de taks doorberekenen in de ticketprijzen.

De belasting, ook wel funtaks genoemd, is bedoeld om kosten te dekken die worden gemaakt om mensenmassa's in goede banen te leiden. Te denken valt aan verkeersregelaars, extra vuilophalers en veiligheidsmaatregelen.

In de Zandvoortse raad stemden dertien leden voor de extra belasting, drie waren tegen.

Kritiek

De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort is tegen de nieuwe belasting, maar heeft gezegd zich erbij neer te leggen als die toch wordt ingevoerd. Volgens de organisatie en de directie van het circuit brengt de grand prix juist veel geld in het laatje van de gemeente.

De volgende grand prix in Zandvoort is eind augustus. Dan worden ruim 300.000 bezoekers verwacht. Het is al duidelijk dat er ook in 2024 en 2025 Formule 1-races in Zandvoort zijn.