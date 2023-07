Geen spoor van vermiste Franse peuter, land houdt adem in

In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar de 2-jarige Emile. Het jongetje verdween zaterdag spoorloos bij het gehucht Le Haut Vernet in de Franse Alpen. Zondagochtend kwam een grote zoekactie op gang, maar tot op heden is er geen enkele aanwijzing van wat er gebeurd kan zijn.

Een grote groep vrijwilligers zoekt vandaag verder: