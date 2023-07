Charles Manson-volgeling Leslie Van Houten na 53 jaar cel vrijgelaten

Leslie Van Houten, volgeling van de inmiddels overleden sekteleider en moordenaar Charles Manson, is vrijgelaten. Ze heeft 53 jaar van haar levenslange gevangenisstraf uitgezeten.

Van Houten, inmiddels een zeventiger, is voorwaardelijk op vrije voeten. Eerdere pogingen om vervroegd vrij te komen mislukten, omdat ze nog steeds werd gezien als gevaar voor de samenleving.

Van Houten was de jongste aanhanger van de beruchte sekteleider Charles Manson. Ze was 19 jaar toen ze in 1969 meedeed aan een moordpartij in opdracht van hem. Ze was er niet bij toen leden van de Manson Family de zwangere actrice Sharon Tate en vier anderen vermoordden, maar wel bij de moord op zakenman Leno LaBianca en zijn vrouw Rosemary in een woonwijk in Los Angeles.

Tijdens een hoorzitting over de zaak beschreef Van Houten dat ze Rosemary LaBianca vasthield terwijl een ander op haar instak. Later stak ze zelf ook op de vrouw in.

De Manson-volgeling zat jarenlang in een gevangenis in Californië. Volgens haar advocate verblijft ze nu in tijdelijke huisvesting.