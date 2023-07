Ontuchtverdachte Kanjer Wens neemt tijdens zitting ontslagen advocaat weer aan

Hoogenraad had de rechtbank die dag om uitstel gevraagd omdat een aantal dvd's met twee verhoren laat beschikbaar kwamen, en nog niet 'uitgeluisterd' konden worden door de verdediging. De rechtbank verwierp het verzoek tot uitstel, waarop V. zowel Hoogenraad als een andere advocaat ontsloeg.

Een 55-jarige man uit Almere, die wordt verdacht van ontucht met twaalf jongens, heeft zijn advocaat naar huis gestuurd. Hij is het niet eens met de gang van zaken van de rechtszaak. - NOS

Beiden trokken hun toga uit en namen plaats op de publieke tribune. Op die tribune zaten ook veel jongeren en familieleden van slachtoffers, die woedend reageerden op de gang van zaken. Ook de rechtbank en de officier van justitie reageerden geïrriteerd.

De rechtbank zei uiteindelijk niet anders te kunnen dan de zaak uit te stellen, ook gezien de omvang.

Ontucht met twaalf jongens

V. werd in januari 2020 voor het eerst opgepakt op verdenking van ontucht met twee minderjarige jongens. In juni 2021 werd hij opnieuw aangehouden. V. wordt ervan beschuldigd dat hij ten minste twaalf jongens heeft misbruikt.

De zedendelicten vonden volgens het Openbaar Ministerie plaats van 2006 tot en met 2021 in diverse plaatsen in het land. De stichting Kanjer Wens, die wensen probeerde te vervullen van ernstig zieke kinderen, is ontbonden.

De eerste pro forma-zitting in de zaak staat volgens Omroep Flevoland gepland op 15 september.