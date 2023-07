Kunstenaar die ooit mest bij Loekasjenko dumpte, overleden in gevangenis

De Belarussische kunstenaar en activist Ales Pushkin is overleden in de gevangenis, meldt zijn vrouw. De doodsoorzaak is niet bekend.

De 57-jarige Pushkin zat een straf van vijf jaar uit in de gevangenis in Grodno, in het westen van Belarus. Hij "overleed op de intensive care van de gevangenis, onder onduidelijke omstandigheden", zegt zijn vrouw tegen persbureau AP. Belarussische autoriteiten hebben geen commentaar gegeven.

Pushkin beeldde vaak president Loekasjenko af. Zo schilderde hij hem een keer in de hel, omringd door oproerpolitie, op een fresco in een kerk in de stad Bobr.

Uitgekleed als protest

Hij was vooral bekend vanwege zijn actie "Mest voor de President" in 1999. Toen leegde hij voor Loekasjenko's kantoor in de hoofdstad Minsk een mestkar, legde er een portret van Loekasjenko op en stak daar een hooivork in. Hij kreeg er twee jaar cel voor.

Pushkin deed ook mee aan protesten van de oppositie tegen Loekasjenko. In maart 2021 werd hij daarom gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor haatzaaien en "ontheiliging van staatssymbolen".

Mensenrechtencentrum Viasna zegt dat hij zich tijdens het aanhoren van die uitspraak uitkleedde en sneeën op zijn buik in de vorm van een kruis liet zien. Daarvoor kreeg hij 13 dagen eenzame opsluiting.

Onmenselijke behandeling

De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zegt dat Belarus een van zijn "meest getalenteerde en onbevreesde zonen" heeft verloren. Ales Pushkin was volgens haar "de belichaming van de ontembare geest van het Belarussische volk".

"Hij is gestorven als een politieke gevangene van het regime en de verantwoordelijkheid ligt bij zijn bewaker, Loekasjenko en zijn makkers." Tichanovskaja hoopt op een "stevige internationale reactie op zijn dood en de aanhoudende onmenselijke behandeling van politieke gevangenen".