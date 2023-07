Ergernis bij Zelensky, maar ook toezeggingen op eerste dag NAVO-top in Vilnius

Geen tijdspad voor toetreding tot de NAVO, maar wel de toezegging dat Oekraïne lid kan worden van het bondgenootschap als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat hebben de NAVO-bondgenoten vandaag met elkaar afgesproken op de top in Litouwen.

"We hebben herbevestigd dat Oekraïne lid zal worden van de NAVO en we hebben afgesproken om het vereiste actieplan daarvoor te schrappen", lichtte secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO toe.

De boodschap zal niet goed zijn gevallen bij de Oekraïense president Zelensky, die eerder op de dag kritiek had op het feit dat hij op de top in Vilnius nog geen duidelijkheid gekregen had over NAVO-lidmaatschap voor zijn land. Oekraïne "verdient respect", schreef hij stellig op Twitter, voor zijn aankomt op de tweedaagse top, en "het is ongekend en absurd als er geen tijdschema is vastgesteld voor de uitnodiging of voor het lidmaatschap van Oekraïne".

"Niet zo'n behulpzame tweet", vond demissionair premier Rutte, die Zelensky eerder juist had aangeraden om eenheid uit te stralen. Stoltenberg benadrukte op zijn beurt dat het op dit moment het allerbelangrijkste is dat Oekraïne de oorlog wint. "Als Oekraïne niet blijft voortbestaan, valt er ook geen discussie te voeren over een lidmaatschap", reageerde hij indirect op de felle taal van Zelensky.