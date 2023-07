Ook Sophie Hermans wil geen lijsttrekker van de VVD worden

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans heeft niet de ambitie om lijsttrekker te worden van haar partij bij de komende verkiezingen. Dat zegt de politica op Twitter.

Hermans zegt dat haar een aantal keer gevraagd is of ze lijsttrekker van de VVD wil worden, maar dat ze die ambitie niet heeft. De positie is vacant nu demissionair premier Mark Rutte zijn vertrek uit de politiek heeft aangekondigd.

Oud-ministers Klaas Dijkhoff, Edith Schippers en Jeanine Hennis, die ook werden genoemd voor het lijsttrekkerschap, hebben alle drie laten weten niet beschikbaar te zijn.

Bosman wil wel

Demissionair minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yesilgöz zegt nog niet te weten of ze Mark Rutte wil opvolgen als politiek leider van de VVD. Zij denkt daar nog over na. Gisteren stelde oud-Kamerlid André Bosman zichzelf al kandidaat.

Sophie Hermans zit sinds 2017 in de Tweede Kamer namens de VVD. In januari 2022 werd ze fractievoorzitter. Voordat ze Kamerlid werd, was Hermans de politiek assistent van minister-president Mark Rutte.