Tiitelhouder Djokovic na stroeve start via Roeblev naar halve finales

Novak Djokovic heeft na een stroeve start tegen Andrej Roeblev beslag gelegd op een plaats in de halve finales van Winbledon. De als tweede geplaatste titelverdediger won met 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 van de als zevende geplaatste Roeblev. Het was de 33ste zege op rij voor de 36-jarige Djokovic op het heilige gras. De Serviër en de Rus maakten er een mooie partij van met veel boeiende baselinerally's. In de eerste set liep de service van Djokovic nog niet en Roeblev profiteerde optimaal met een break op 4-4. Voor Djokovic was het de tweede keer tijdens deze editie van het grandslamtoernooi in Londen dat hij een set verloor. 'Denk alleen aan volgende wedstrijd' Maandag stond Djokovic tegen de Pool Hubert Hurkacz de derde set af. Ook toen zegevierde hij in een viersetter. De zevenvoudig Wimbledon-kampioen ging in het vervolg tegen Roeblev beter serveren en heerste vaker in de rally's.

Andrej Roeblev - EPA

Roeblev vocht voor wat hij waard was (zo duurde de tiende game van set drie bijna een kwartier), maar uiteindelijk was Djokovic te goed. Met een plek in de halve finales is de Serviër, al ruim tien jaar lang ongeslagen op het Centre Court van Wimbledon, nog twee zeges verwijderd van zijn 24ste grandslamtitel. Met zijn 23ste titel, de overwinning op Roland Garros in juni, werd Djokovic al de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. Rafael Nadal staat op 22 titels en de gestopte Roger Federer op 20. "Het zijn maar statistieken", reageerde Djokovic. "Ik denk nu alleen aan de volgende wedstrijd. Hopelijk kan ik nog een keer winnen."

Sinner verdrijft kwartfinalevloek In de halve finales treft Djokovic de als achtste geplaatste Jannik Sinner. Voor het eerst haalde de Italiaan de laatste vier bij een grandslamtoernooi. Na vier verloren kwartfinales (Roland Garros 2020, Australian Open, Wimbledon en US Open in 2022) won hij op Wimbledon met 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 van hardhitter Roman Safioellin.

Jannik Sinner - EPA