Frans Timmermans beschikbaar als lijsttrekker? 'Leden nu eerst aan zet'

De termijn van Timmermans in de Europese Commissie eindigt pas zomer volgend jaar, na de Europese verkiezingen. Als Timmermans eerder zou vertrekken en terug zou keren naar de Nederlandse politiek, kan het demissionaire kabinet in overleg met Brussel een vervanger aanwijzen. Daarvoor gaat de naam van PvdA'er Diederik Samsom rond, nu nog de rechterhand van Timmermans.

Timmermans won voor de PvdA de Europese verkiezingen in 2019. Na die onverwachte zetelwinst werd er toen gesproken van het 'Timmermans-effect'. Vanwege zijn groene profiel zou Timmermans wellicht nu ook goed kunnen scoren bij de achterban van beide partijen en wellicht nieuwe linkse, groene, en pro-Europa kiezers aan kunnen trekken, zo is de hoop. Daarmee zou hij de perfecte kandidaat kunnen zijn voor het premierschap namens PvdA-GroenLinks.

"Ik gun ze alle rust", zegt Timmermans. "Dat de leden van beide partijen in alle rust hun mening geven of ze gezamenlijk door willen. Meteen namen noemen, verstoort dat proces."

Partijleden van PvdA en GroenLinks kunnen zich deze week via een referendum uitspreken over het samenwerkingsplan. Van een fusie is geen sprake. Mocht er een gezamenlijke lijst komen, dan blijven beide partijen gewoon bestaan. PvdA en GroenLinks trokken ook samen op bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart en werken nu al samen in de Eerste Kamer.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil op vragen van Nieuwsuur niet antwoorden of hij beschikbaar is als lijsttrekker namens PvdA en GroenLinks, mochten beide partijen met één lijst en één verkiezingsprogramma meedoen aan de verkiezingen dit najaar. "Ieder woord heeft invloed. Dat is het laatste dat ik wil. De leden komen nu eerst aan bod."

In het kabinet-Rutte II was Frans Timmermans minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking) in het kabinet-Balkenende IV en daarvoor PvdA-Kamerlid belast met Defensie en Buitenlandse Zaken. In 2019 was hij PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen.

Timmermans is behalve eurocommissaris ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Namens de Commissie-Von der Leyen presenteerde hij de Europese 'Green Deal'. Morgen stemt het Europees Parlement over een onderdeel van die plannen: de Natuurherstelwet, die de biodiversiteit in Europa moet verbeteren. Volgens de Europese Commissie is 81 procent van de Europese natuur er slecht aan toe. Maar het is alleszins zeker of zijn wet er doorkomt: "Het is 50/50", zegt Timmermans. Als de wet het niet redt, zal hij dat opvatten "als een persoonlijke nederlaag".