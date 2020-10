Zorgen in Rotterdam om ammoniumnitraat, de stof die Beiroet verwoestte

De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over schepen met grote hoeveelheden ammoniumnitraat die regelmatig de haven aan doen. Ammoniumnitraat is de stof waarvan in augustus 2750 ton explodeerde in de haven van Beiroet. Daarbij vielen zeker 190 doden.

In Rotterdam leggen jaarlijks enkele tientallen schepen met een grote lading ammoniumnitraat aan. Volgens experts die Nieuwsuur sprak is de kans op een ongeluk of aanslag hier heel klein, maar niet nul.

'Ontploffing zou bombardement van 1940 overtreffen'

Het Zuid-Hollandse Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks) hoorde via een klokkenluider dat eind augustus een schip met 7000 ton ammoniumnitraat in de haven had gelegen. Hij trok aan de bel bij de gemeenteraad, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. "Een schip met zo'n lading moet je niet willen. Als zo'n schip in Rotterdam ontploft, overtreft het beelden van het bombardement in 1940."

In een brief aan de Kamer schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dat het ammoniumnitraat op dit schip, de Ditlev Reefer, geen explosieve eigenschappen had. "Om ammoniumnitraat explosieve eigenschappen te geven moeten de stofeigenschappen worden veranderd, bijvoorbeeld door het toevoegen van externe stoffen en het toevoegen van een ontstekingsmechanisme."