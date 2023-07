Vrouw Van der Sar geeft update: 'Hij is buiten levensgevaar en aanspreekbaar'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 52-jarige Van der Sar bevindt zich nog altijd op de afdeling intensive care van een ziekenhuis in Split. De gewezen doelman werd vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen.

"Iedere dag dat we hem bezoeken, is hij aanspreekbaar", laat Annemarie van der Sar via het Amsterdamse clubkanaal weten. "We moeten geduldig afwachten hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen."

Van der Sar was 'op'

Eind mei maakte Van der Sar bekend te stoppen bij Ajax. De voormalig Oranje-international begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en vervulde sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de club uit Amsterdam. Na een tegenvallend seizoen, waarin Ajax als derde eindigde en er veel kritiek was op de clubleiding, gaf Van der Sar aan "op" te zijn.

