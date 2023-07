Hoe nu verder met De Vries? 'Dit is einde verhaal voor hem in Formule 1'

Het vertrek van hun landgenoot en collega-coureur bij AlphaTauri hakt erin. Lammers: "Je gunt hem de wereld. Jammer dat Nyck in de Formule 1 niet heeft kunnen laten wat hij in zijn mars heeft. Topsport is genadeloos. Als je niet presteert, zit je op de bank. Zelfs als je Cristiano Ronaldo heet, laat staan Nyck de Vries."

"Dit is einde verhaal voor Nyck de Vries in de Formule 1." Jeroen Bleekemolen windt er geen doekjes om. De Formule 1-expert van de NOS acht de kans dat de Nederlander na zijn ontslag bij de renstal van AlphaTauri nog terugkeert in de koningsklasse van de autosport "heel erg klein".

Jeroen Bleekemolen legt uit: "De Alpha Tauri is de langzaamste auto in het veld. Dan moet je een debutant de tijd gegeven om zichzelf te verbeteren." - NOS

Dat is volgens Lammers niet respectvol naar Tsunoda toe. "En een onderschatting van Yuki, want dat is gewoon een hele snelle rijder. Beter zou zijn geweest als ze hadden geroepen dat ze hoopten halverwege het seizoen twee even snelle coureurs te hebben."

"Een schok in de racewereld", noemt Bleekemolen het. "Ik sprak een paar dagen geleden nog met de vader van Nyck en die zag het niet aankomen. Het rommelde al, maar dat je dit een paar races voor de zomerstap besluit, is wel heel hard."

"Want wat is er nou eigenlijk niet goed?", breekt Lammers een lans voor De Vries. "Met Tost, Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner heb je toch heel veel autosportkennis bij elkaar. Als zij nu ineens tot dit besluit komen, mag je daar ook vraagtekens bij zetten, vooral aan de voorkant."

Bleekemolen is het daar mee eens. "De AT04 is de slechtste auto van het veld, AlphaTauri staat laatste in de WK-strijd. Je moet een rookie in de Formule 1 een heel seizoen geven. Dit is te opportunistisch. Nyck is na zijn mooie negende plek met de Williams in Monza vorig jaar als de nieuwe teamleider bij AlphaTauri neergezet. Maar dat mag je van een eerstejaars niet verwachten."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Feit is wel dat je meteen moet presteren in de topsport, vindt Lammers. Op de vraag in hoeverre dat met de inferieure AT04 mogelijk was, zegt hij: "Mannen als Fernando Alonso en Max Verstappen zijn ook niet in een topauto begonnen, maar presteerden wel meteen."

"Of neem George Russell, die in 2021 met die Williams dingen deed, waardoor hij naar Mercedes promoveerde. Die Williams was ook bepaald geen topauto. Je moet boven jezelf uitstijgen en dat heeft Nyck niet gedaan."

'Ik denk dat hij er sterker uit zal komen'

En wat moet De Vries nu? Terug naar de Formule E? Of een carrière als langeafstandcoureur nastreven in het World Endurance Championship? "Wie ben ik om hem een advies te geven?", zegt Lammers. "Het is een keiharde wereld en dat heeft Nyck aan den lijve ondervonden. Nu is het wonden likken, maar ik denk dat hij er sterker uit zal komen."

Bleekemolen voorziet een mooie loopbaan als endurance-courer. "Hij heeft in het verleden testwerk gedaan voor Toyota in de nieuwe hypercar, heeft Le Mans al gereden. Dit is een zware klap. Die zit nu in zijn hoofd en moet hij er snel uit krijgen. Ik hoop dat hij het plezier terugvindt in een andere klasse. Nyck zal altijd snel zijn in een raceauto, maar niet meer in de Formule 1."