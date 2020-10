Opnieuw podiumplaats Coldenhoff; derde in MXGP van Europa

Motocrosser Glenn Coldenhoff heeft in de MXGP zijn tweede plaats van vorige week in de GP van Lombardije een goed vervolg gegeven in de GP van Europa. In Mantova werd hij derde.

In de eerste manche werd de Nederlander tweede en in de tweede manche finishte hij als vijfde. De winst ging naar de Sloveen Tim Gajser, die de eerste manche won en tweede werd achter Antonio Cairoli in de tweede manche.

Gajser blijft leider WK-stand

In de WK-stand staat Coldenhoff op de vijfde plaats met 341 punten. Het klassement wordt aangevoerd door Gajser met 399 punten. De vanwege een nekblessure absente Jeffrey Herlings neemt in de WK-stand de achtste plek in.