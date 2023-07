Zo kijkt Moskou naar NAVO-top: 'Publieke vernedering voor Oekraïne'

"De NAVO-top in Vilnius is nu al mislukt, vooral vanwege het besluit van de VS om Kyiv van clustermunitie te voorzien". Zo vat de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zacharova de eerste dag van de top samen. "Deze top is een publieke vernedering van Oekraïne. Elke vorm van samenhorigheid ontbreekt", aldus Zacharova .

Het statement illustreert goed hoe er vandaag in Moskou wordt bericht over de bijeenkomst. De Russische nieuwskijker ziet in de talkshows vooral hoe de NAVO-landen worstelen met de vraag over hoe en wanneer Oekraïne zich aansluit. "Er is geen eenheid. Dat blijkt maar weer tijdens de vierde top in korte tijd, terwijl de NAVO normaal maar één keer per jaar bijeenkomt. Het illustreert de grote verdeeldheid binnen de alliantie", aldus de presentatoren op Pervij Kanal.

Volgens de nieuwslezers zou de mogelijke toetreding van Oekraïne de agenda in Vilnius domineren, maar heeft president Erdogan de top gekaapt door Zweden te laten toetreden. "Zelensky probeert heel hard lid te worden, maar bereikt niets en zal niets bereiken."

Over de toetreding van Zweden en het statement dat Turkije daarmee maakt wordt vrij gematigd gereageerd. Kremlinwoordvoerder Peskov heeft het over "negatieve implicaties voor de veiligheid van Rusland", waar Rusland op moet reageren. Turkije zelf wordt niets kwalijk genomen. "Ankara heeft z'n verplichtingen als NAVO-lid. Wij zullen de relaties met Turkije blijven ontwikkelen", aldus Peskov.

Wat betreft de wens van Oekraïne om lid te worden, wordt president Biden vandaag overal geciteerd: "Oekraïne is niet klaar voor de NAVO, zegt president van de VS". Het aan het Kremlin gelieerde persbureau Tass schrijft dat de meeste leden van de alliantie Oekraïne niet in de NAVO willen. "Kyiv weet dat heel goed, maar Zelensky blijft maar vragen om lid te worden. Niemand zal op gelijke voet met hem praten. Rijke Europeanen willen geen bondgenootschap met een dakloos land dat verdronken is in corruptie".

Vijanden

Zowel buitenlandminister Lavrov als Peskov reageerde vandaag op de kwestie van mogelijke toetreding van Oekraïne en de toetreding van Zweden tot de NAVO. "De NAVO behandelt Rusland als een vijand", zei Lavrov. Deze top bevestigt voor hem de anti-Russische houding van de alliantie.

"De uitbreiding is potentieel zeer gevaarlijk voor de Europese veiligheid", zegt Lavrov. "Europese leiders lijken niet te begrijpen dat het verplaatsten van militaire infrastructuur van de NAVO richting de Russische grenzen een grote vergissing is." Dat kan er volgens hem toe leiden dat Moskou "alle mogelijke maatregelen neemt om onze eigen veiligheid te beschermen". Wat voor maatregelen dat dan zijn laat hij in het midden.

De toetreding van Zweden wordt vandaag weer aangegrepen om de Russische nieuwskijkers eraan te herinneren hoe de NAVO "constant z'n belofte breekt om nooit oostwaarts uit te breiden". Oostelijke uitbreiding van de NAVO was Poetins grootste nachtmerrie, en wordt in Rusland vaak gebruikt als legitimatie om de 'speciale militaire operatie' te beginnen en Oekraïne binnen te vallen. Een inval die juist verdere uitbreiding van de NAVO in gang zette met Finland en Zweden als nieuwe leden, en Oekraïne als mogelijk toekomstig lid.

Clusterbommen

Maar vrijwel de meeste aandacht in het Russische nieuws vandaag krijgt de beslissing van Biden om Kyiv te voorzien van clusterbommen. Vrijwel elke staatszender zendt reportages uit over hoeveel internationale wetten zouden worden overgeschreden door Biden, hoeveel kinderen jaarlijks omkomen door clustermunitie en hoe ongekend het is "dat de president van de VS nu deze stap zet".

Russische media voeren Paul Hannon op, voorzitter van een internationale raad voor een verbod op clustermunitie. "Het besluit van de regering-Biden om clustermunitie over te dragen, zal bijdragen aan de verschrikkelijke tol die Oekraïense burgers in de nabije toekomst en de komende jaren zullen betalen", horen Russen zijn analyse.

Verder wordt defensieminister Sjojgoe overal opgevoerd. Volgens hem wordt Moskou nu "gedwongen om ook zulke wapens in te zetten tegen Oekraïne". Verschillende onderzoeken wijzen echter uit dat Rusland al meer dan een jaar clustermunitie tegen Oekraïne inzet.

Tot slot reageren militaire bloggers en Kremlinpoliticologen op de NAVO-top. Zij roepen de autoriteiten op om Rusland nog meer in dienst stellen van de oorlog met bijvoorbeeld verdere nationalisering van de economie. Ook roepen ze op tot meer militaire-technische samenwerking met bondgenoten uit de BRICS-landen (Brazilië, India, China en Zuid-Afrika). "Het is duidelijk dat Rusland moet reageren op de besluiten die worden genomen op de NAVO-top. De krijgsmacht moet worden versterkt en een tweede mobilisatiegolf moet niet worden uitgesloten", schrijft politicoloog Vadim Spirov op Telegram.