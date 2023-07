Met Sluiter als gids bereikt Svitolina laatste vier Wimbledon: winst op Swiatek

Met Raemon Sluiter als coach heeft Jelina Svitolina haar opmars op Wimbledon voortgezet. De 28-jarige Oekraïense was in de kwartfinales in een prachtig duel met 7-5, 6-7 (5), 6-2 te sterk voor de Poolse nummer één van de wereld, Iga Swiatek.

De 28-jarige Svitolina, de voormalig nummer drie van de wereld, kreeg vorig jaar in oktober samen met de Franse tennisser Gaël Monfils een dochter en keerde drie maanden geleden onder leiding van Sluiter, sinds maart haar coach, terug op de tennisbaan. En met veel succes.

Ze won in mei het graveltoernooi van Straatsburg, bereikte daarna de kwartfinales op Roland Garros en staat nu bij de laatste vier op Wimbledon.

"Een ongelooflijk gevoel hier te spelen", zei Svitolina na afloop. "Als iemand voor het toernooi had gezegd dat ik de nummer één van de wereld zou verslaan en de halve finales zou halen, had ik die voor gek verklaard. Het was niet makkelijk. Ik ben erg trots."

Vechtlust

De huidige nummer 76 van de wereld toont het hele toernooi al veel vechtlust en tegen Swiatek, die voor het eerst in de kwartfinales stond in Londen, was dat niet anders. De Poolse kwam in het eerste bedrijf tweemaal een break voor, maar was zelf kwetsbaar op haar tweede opslag, waarop ze maar één van de twaalf punten pakte die set. Svitolina greep de eerste set door vanaf 3-5 vier games op rij te winnen.

In de tweede set serveerde Swiatek wel iets beter, maar opnieuw gaf ze een break voorsprong uit handen. Svitolina knokte zich naar 4-3 en overleefde op 4-4 twee breekkansen. Swiatek gaf geen krimp ,dwong een tiebreak af en won die ondanks een 4-1 achterstand.