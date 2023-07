Italië, Spanje en Noord-Afrikaanse landen maken zich op voor extreme hitte

Van de heetste maand naar de heetste week ooit gemeten: de hitterecords volgen elkaar in een rap tempo op. Delen van Zuid-Europa moeten zich de komende dagen opnieuw opmaken voor extreme hitte. Op de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië kunnen de temperaturen lokaal oplopen tot 47 of 48 graden, meldt de Italiaanse meteorologische dienst. Daarmee kan Italië dicht bij het Europese hitterecord komen, of dat zelfs verbreken. In 2021 werd 48,8 graden gemeten op Sicilië, de hoogste temperatuur ooit in Europa. Ook Spanje en Portugal krijgen te maken met temperaturen van boven de 40 graden. Voor Spanje is dit al de tweede hittegolf deze zomer, met verwachte temperaturen van 44 graden in het zuiden van het land. Die hoge temperaturen leiden weer tot enorme droogte en vergroten de kans op bosbranden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Polen is het ongewoon warm.

De verwachte maximumtemperatuur voor woensdag 12 juli. Lokaal kunnen de temperaturen nog verder oplopen - NOS/Wetteronline

Aan de andere kant van de Middellandse Zee hebben inwoners van Marokko, Tunesië en Algerije te maken met een hittegolf. Die duurt nog zeker een paar dagen. Temperaturen kunnen daar oplopen tot boven de 45 graden. El Niño De eerste week van juli was gemiddeld de heetste week op aarde die de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) ooit heeft vastgesteld. De maand juni was wereldwijd de warmste maand tot nu toe. Wetenschappers van de Verenigde Naties waarschuwen voor "mogelijk verwoestende gevolgen" voor ecosystemen en het milieu. Het ene na het andere record sneuvelt recent. Vorige week maandag was de gemiddelde temperatuur op aarde 17,01 graden; daarmee werd het wereldwijde temperatuurrecord verbroken. Het vorige record was 16,94 graden in 2016. Na die maandag werd op vrijdag wederom een record gevestigd. De hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten op aarde is nu 17,24 graden. In Madrid gingen mensen gisteren op zoek naar verkoeling bij fonteinen en in parken:

Zuid-Europese landen hebben te maken met een hittegolf. De inwoners van Madrid zoeken verkoeling bij fonteinen, in badjes en in parken. - NOS

De hitte valt volgens de WMO samen met het begin van El Niño, het natuurverschijnsel waardoor de Stille Oceaan opwarmt. Naar verwachting zullen daardoor nog meer weerrecords worden verbroken. Door de hoge zeewatertemperatuur smelt ook het zee-ijs sneller. Rond Antarticia lag in de maand juni historisch weinig zee-ijs, zelfs nu het daar winter is. Het verdwijnen van zee-ijs is een symptoom van de opwarming van de aarde. Doden door hitte De ongewoon hoge temperaturen leiden ook tot slachtoffers. Vorige zomer kwamen naar schatting meer dan 60.000 mensen in Europa om het leven door de hitte, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In de periode tussen eind mei en begin september was er ongewoon hoge sterfte te zien. De onderzoekers legden een verband met de extreem hoge temperaturen, met name van half juli tot half augustus. Blootstelling aan zulke temperaturen kan tot een beroerte of hart- en ademhalingsklachten leiden, met name bij ouderen.