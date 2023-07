Kaag is er wel uit, maar zegt nog niets over haar toekomst

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag heeft een besluit genomen over haar politieke toekomst, maar wil daar nog niets over kwijt. "Omdat het goed is om je eigen moment te kiezen", zegt ze. Wanneer dat is? "Binnenkort. Snel genoeg."

"Ik denk het wel", zegt ze op de vraag of ze er voor zichzelf al uit is of ze door wil als politiek leider van D66. De afweging die ze gemaakt heeft is "puur persoonlijk".

In mei van dit jaar deden de dochters van Kaag in Collegetour een oproep aan hun moeder om iets anders te gaan doen, buiten de Nederlandse politiek. Kaag wordt zwaar beveiligd vanwege bedreigingen. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres.

Bij haar afweging hebben de gebeurtenissen van de afgelopen weken, met de val van het kabinet en het aangekondigde vertrek van premier Rutte, niet meegespeeld. "Na een lastige aanloop heb ik steeds een hele goede samenwerking met premier Rutte gehad." Bij het roemruchte 1 april-debat in 2021 zei Kaag nog: "hier scheiden onze wegen", tegen Rutte.

Belletje 'uit een goed hart'

De onderlinge verhouding is volgens Kaag ook nog goed genoeg om demissionair met elkaar door te gaan tot er nieuw kabinet is. Gisteren lekte uit dat Kaag vlak voor het debat van gisteren nog een telefoontje zou hebben gepleegd met Rutte om hem te vertellen dat D66 mogelijk zou meestemmen met een motie van wantrouwen tegen hem.

In VVD-kringen wordt dat als "een mes in de rug" ervaren, maar volgens Kaag is dat niet terecht. "Ik heb hem puur uit collegialiteit gebeld. Om hem sterkte te wensen en om hem te alerteren dat het bij de D66-fractie geen gelopen koers was. Het is mijn plicht om hem daarin mee te nemen. Het kwam uit een goed hart."