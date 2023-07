Man steelt opblaaspalmboom en blijkt nog 18 jaar te moeten zitten

Een 34-jarige man die nog een gevangenisstraf van achttien jaar moet uitzitten in België, is dit weekend aangehouden in Geldrop.

De Belg liep rond 22.00 uur met een grote opblaaspalmboom onder zijn arm. Verdacht, vonden surveillerende agenten. Die dag werd namelijk een beachvolleybaltoernooi gehouden in de Brabantse plaats.

De agenten hielden de man zonder vaste woon-, of verblijfplaats aan. Hij gaf direct toe de opblaasbare boom te hebben gestolen. Bij het controleren van zijn papieren bleek hij nog een gevangenisstraf van achttien jaar te moeten uitzitten voor de dood van een man uit het Belgische Zonhoven in 2016.

Een paar euro

Het beachvolleybaltoernooi vindt het mooi dat de man is opgepakt dankzij een palmboom van de organisatie: "Hij had een heel zielig palmboompje van anderhalve meter meegenomen. Die kosten een paar euro, dus van ons mocht hij die best houden", zegt organisator Richard Pors tegen Omroep Brabant.

"Maar nu blijkt er een heel verhaal achter te zitten. Dat hij met onze palmboom in Geldrop nota bene is opgepakt, is natuurlijk wel mooi."

De man zit vast en een procedure om hem over te leveren naar België is gestart, zo laat de politie weten.