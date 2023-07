Na elf races is Nyck de Vries zijn plek in de Formule 1 al kwijt. Volgens De Telegraaf en autosport-commentator Allard Kalff is de Nederlander per direct weggestuurd door AlphaTauri. De Australiër Daniel Ricciardo zou zijn vervanger zijn.

De Vries behaalde geen enkele WK-punt, zijn beste resultaat was een twaalfde plaats bij de Grand Prix van Monaco.

(later meer)