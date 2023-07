De Vries is Formule 1-plek kwijt bij AlphaTauri, Ricciardo is zijn vervanger

Na tien races dit seizoen is Nyck de Vries zijn plek in de Formule 1 al kwijt. De Nederlander is per direct weggestuurd door AlphaTauri. De Australiër Daniel Ricciardo is zijn vervanger. De Vries behaalde dit seizoen nog geen enkel WK-punt, zijn beste resultaat was de twaalfde plaats bij de Grand Prix van Monaco. De Formule 1 gaat vanaf nu dus verder met één Nederlander op de grid: Max Verstappen. De 28-jarige De Vries mist door de ingreep van Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull (dat ook eigenaar is van AlphaTauri), de laatste twee wedstrijden van het eerste deel van het seizoen. De Grands Prix van Hongarije en België moet hij straks vanaf de televisie volgen.

De afgelopen weken uitte Marko meerdere malen kritiek op de Nederlander. "Het is geen geheim dat De Vries tot op heden niet heeft geleverd wat we van hem verwachtten", zo zei de Oostenrijker tegen Viaplay. "We evalueren zijn prestaties en als het nodig is, nemen we een beslissing." 'Heel AlphaTauri functioneert niet naar behoren' Op Silverstone zei hij afgelopen weekend op een vraag over de toekomst van De Vries tegen de NOS: "De updates hebben de auto niet sneller gemaakt, heel AlphaTauri functioneert niet naar behoren. We zullen kijken en als er een beslissing is, zullen we het jullie vertellen." Die is dus vandaag gevallen. Alpha Tauri heeft een persbericht verstuurd waarin de komst van Ricciardo wordt bevestigd en het vertrek van De Vries in één zinnetje wordt genoemd. "We willen Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage in zijn tijd bij AlphaTauri en wensen hem het beste voor de toekomst", zegt teambaas Franz Tost.

Helmut Marko is adviseur van Red Bull en Alpha Tauri. Hoe kijkt hij naar de teleurstellende resultaten van Nyck de Vries? - NOS