Europees Parlement stemt in met wet die chipsector slinger moet geven

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat Europa een stevigere positie krijgt in de wereldwijde chipindustrie. De bedoeling is dat er de komende jaren miljarden euro's geïnvesteerd worden in onderzoek, innovatie en nieuwe fabrieken.

De European Chips Act, zoals de wet officieel heet, is vorig jaar door de Europese Commissie officieel voorgesteld. Het initiatief was mede het gevolg van het wereldwijde chiptekort dat ontstond tijdens de coronapandemie. Autofabrikanten stopten massaal hun bestellingen, onterecht bleek al snel, en moesten vervolgens achterin de rij aansluiten omdat de vraag naar laptops en andere consumentenelektronica enorm was toegenomen.

Onderzoek, ontwikkeling en fabrieken

Het wetsvoorstel heeft twee belangrijke doelen. Het moet zorgen dat er geld vrijkomt voor investeringen in onderzoek, onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe chips. Het andere is productielocaties voor chips hierheen halen.

Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de Intel-fabrieken die naar het Duitse Maagdenburg komen, waarmee tientallen miljarden euro's mee zijn gemoeid. Daarnaast moet de wetgeving de Europese Commissie de mogelijkheid geven in te grijpen bij bijvoorbeeld een nieuw chiptekort.

Steun bedrijfsleven

Nederlandse bedrijven in de chipsector zeggen tegen de NOS het initiatief te steunen. Zo spreekt chipmachinemaker ASML van "erkenning", chipfabrikant NXP noemt het een "hele goede ontwikkeling".

De raad van ministers van EU-lidstaten was al eerder akkoord gegaan met het wetsvoorstel. EU-ministers zullen dit later deze maand officieel maken, de stemming is dan een hamerstuk.